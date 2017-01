NORDJYLLAND: Nordjyllands Politi havde travlt med at tage imod anmeldelser om indbrud og tyveri onsdag, og advarer om, at der kan være en stribe hælervarer på vej i omløb. Så man skal lige tænke sig om en ekstra gang, inden man slår til på et måske lidt for godt tilbud på et tv eller en jakke.

Hårdest ramt var en stribe fritidshuse på Rødhus Klitvej i Pandrup, hvor der var indbrud i de tre.

I alle tilfælde er et vindue blevet brudt op - formentlig med et koben - så der er meget, der taler for, at det er samme gerningsmand, der har været på spil. I det ene hus blev der stjålet et Samsung tv, i hus nummer to forsvandt et Philips tv, en Bose Soundlink højttaler, en radio, en gul/sort værktøjskasse med indhold samt Weberbestik til seks personer.

Malerier stjålet

Fra det tredje hus blev der stjålet to malerier af Per Iversen "Pirupshvarre" og "Lien", et maleri af Henning Christensen "Aalbæk", fem akvareller med havne- og strandmotiver, et bordfad af lilla glas, en soundbar til tv’et samt en værktøjskasse.

Indbruddene er blevet begået i perioden fra 4. januar til 18. januar.

Længere østpå gik det ud over en villa på Græsvangen i Jerslev. Har var der onsdag mellem klokken 17 og 21.30 indbrud, hvor der blev stjålet en karton Prince Light - i hvide pakker - en sølvhalskæde med brillant, en guldkæde med vedhæng, et guldarmbånd , et par Marguerite øreringe, et Marguerite armbånd samt en halskæde med Marguerite vedhæng.

I Østervrå var der onsdag indbrud i et værksted på Tryvej, hvor der blev stjålet en rød Massey Ferguson havetraktor, en højtryksrenser, en kompressor og en del værktøj.

Endnu længere østpå - i Strandby - var der indbrud i en ville på Haldsvej. Det skete onsdag mellem klokken 16 og 19.30. Her blev der stjålet en større sum kontanter, et hævekort, smykker bestående af guldkæde m/lilla sten, to guldfingerringe m/lilla sten, et sæt Marguerite øreringe, et guldarmbånd med charms og et guldarmbåndsur.

Kobber i rå mængder

I Aalborg var der også indbrud, her i et kælderrum til en lejlighed i Ryesgade. Udbyttet her blev en grå/lille Peak Performance jakke, en hvid North Face-jakke og blå/hvid H2O-jakke, nogle bordlamper, en kuffert og diverse pyntegenstande.

Videre mod syd i Hobro huserede der også indbrudstyve. Mellem klokken 06.45 og 14.25 blev døren til en lejlighed på Skovvej sparket ind, hvorefter tyven gennemrodede lejligheden og stak af med en pung, der var hævekort, rejsekort og andre personlige papirer og kort i. I nogenlunde samme tidsrum var der indbrud i en lejlighed på Brogade, hvor der blev stjålet et smykkeskrin.

Sidst, men ikke mindst i hvert fald i volumen, er der blevet stjålet 70 kilo rent kobber og 100 kilo kobberkabel fra en ejendom på Langgade i Kaas. Indbruddet er sket i begyndelser af ugen, fra mandag til onsdag.