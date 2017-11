Indbrudstyv blev varetægtsfængslet

AALBORG: En 44-årig mand blev lørdag varetægtsfængslet frem til 20. november, sigtet for to indbrud i virksomheder i Svenstrup. Det ene indbrud var hos Xterna, hvor der blev stjålet to le Corbusier-stole, det andet var hos EDC Danebo, hvor der blev stjålet fire Nanna Ditzel-stole og derudover blandt andet en iPad og en iPhone. Indbruddene skete natten til 3. november.

Specialanklager Kim Kristensen fra anklagemyndigheden ved Nordjyllands Politi fortæller, at den 44-årige har en stribe domme for berigelseskriminalitet bag sig - heriblandt en del indbrud. Samt at manden så sent som 1. september blev løsladt fra afsoning af den seneste dom, og varetægtsfængslingen skete derfor med baggrund i, at der er risiko for, at den 44-årige går ud og begår mere kriminalitet af lignende slags, hvis han er på fri fod, indtil hans sag kommer for retten.

Den 44-årige erkendte at have begået indbruddene, men kærede fængslingen til landsretten, idet han oplyste, at der var kommet styr på hans liv siden løsladelsen for to måneder siden, så han derfor ikke ville begå mere kriminalitet.

Han kommer oprindeligt fra Fyn, men bor i øjeblikket hos noget familie i Terndrup..