Indbrudstyv tog flugten gennem vinduet

THISTED: I de tidlige morgentimer måtte en indbrudstyv i al hast tage flugten fra værkstedet hos firmaet Sjørring Produkt ved Sjørring vest for Thisted.

Forinden havde den pågældende fyldt en trillebør med værktøj, som stod klar til afgang, men så blev gerningsmanden opdaget.

- En anmelder fortæller, at han overraskede tyven på fersk gerning, og at tyven derefter flygtede gennem et vindue, fortæller vagtchef ved Midt- og Vestjyllands Politi, Henrik Nielsen.

Politiet modtog anmeldelsen klokken 05.51.

Der er ikke mange detaljer i signalementet af tyven.

- Det er en ung mand, dansk af udseende. Han var iført en mørk jakke eller trøje, oplyser vagtchefen.