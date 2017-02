HELE LANDET: Indbrudstyve skal straffes strengere. De får en særlig paragraf i straffeloven. Tyve får højere straf for at bryde ind, når beboerne er hjemme. Politiet skal gøre mere mod indbrud og omrejsende udenlandske kriminelle.

Sådan vil regeringen sikre, at der begås færre indbrud.

Det siger justitsminister Søren Pape Poulsen (K) i en folketingsdebat.

- Tryghed er helt fundamental for det enkelte menneskes trivsel. Netop hjemmet er det sted, hvor man skal være allermest tryg. Derfor er indbrud så meget grovere end cykel- eller lommetyveri, siger justitsministeren.

Flere skal opklares

I 2016 blev der begået 31.815 indbrud. Det er det laveste antal siden 2007. Hvert år siden 2011 er der årligt sket færre indbrud.

Efter Grækenland har Danmark næstflest indbrud per indbygger i Europa. Sidste år rejste anklagemyndigheden sigtelser for 2082 indbrud.

En strategi fra Rigspolitiet skal sikre, at der begås endnu færre indbrud, og flere skal opklares. Ved nytår skabtes i Øst- og Vestdanmark to ny fællesskaber i politiet for at efterforske indbrud.

Socialdemokratiet vil stille større krav til døre og vinduer i bygningsreglementet som i Holland og England, siger Socialdemokratiets retsordfører Trine Bramsen.

- Når under syv procent af indbrud straffes i dag, så kan straf aldrig stå alene. Ikke mindst må vi se på forebyggelsen. Det er lidt for risikofrit at være indbrudstyv, siger Trine Bramsen.

DF: Fotos skal kunne offentliggøres

Dansk Folkeparti vil ligesom regeringen skærpe straffen og bekæmpe hæleri hårdere. Folk skal også lovligt kunne offentliggøre fotos af indbrudstyve, mener DF’s retsordfører, Peter Kofod Poulsen.

Yderligere vil DF have 2000 ekstra betjente, og så skal grænsen kontrolleres bedre, mener retsordføreren.

- Grænsekontrollen skal nedbringe asylansøgere med stikprøver. Det er ikke en rigtig, permanent grænsekontrol, siger Peter Kofod Poulsen.

Østeuropæere begår broderparten af indbrud, påpeger Venstres retsordfører, Preben Bang Henriksen.

- Det er en tredjedel, i nogle egne op til halvdelen. 17 procent af sigtelserne vedrører personer fra Litauen og Rumænien. Man har nogle hold, som kører rundt og laver indbrud i weekenden, siger Preben Bang Henriksen.

