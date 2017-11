Indbrudstyve slipper oftest godt fra deres forbrydelse

DANMARK: Det er langtfra enestående, at indbrudstyve slipper ustraffet af sted med deres forbrydelse.

Det viser en analyse af Tænketanken Kraka ifølge Berlingske. Analysen er baseret på tal fra Danmarks Statistik.

Analysen viser, at sandsynligheden for at blive straffet for ejendomsforbrydelser er markant lavere end sandsynligheden for at blive straffet for vold.

Eksempelvis var det sidste år kun omkring tre procent af alle anmeldte indbrud i private hjem, der førte til domfældelse.

- Analysen viser, at man reelt kan tale om straffrihed ved bestemte forbrydelser, siger Jens Hauch, vicedirektør i Kraka, til Berlingske.

Han henviser blandt andet til indbrud i beboelse, virksomheder, forretninger og biltyverier.

Vicedirektøren peger på flere veje, som regeringen nu kan gå:

- Enten kan de vælge hårdere straffe, hvilket kan stride mod proportionalitetsprincippet. De kan vælge at prioritere at opklare sagerne højere, men det er dyrt. Til slut kan de vælge at leve med den lave sandsynlighed for straf, siger han til Berlingske.

Politisk bringer analysen bekymring.

Dansk Folkepartis retsordfører, Peter Kofod Poulsen, kalder det for "langt under det, der burde være et acceptabelt niveau". Han mener, at problemet skal løses med flere betjente.

I Venstre kalder retsordfører Preben Bang Henriksen tallene utilfredsstillende, men siger, at det må være et vilkår.

Han glæder sig dog også over, at analysen viser, at antallet af indbrud er dalet.

- Det er på den anden side trist, at de indbrud, der finder sted, efterforskes så dårligt, og der bliver dømt så få indbrudstyve. Det er selvfølgelig bedrøveligt. Men det er en konsekvens af, at politiet jo desværre har andre - og hvad mange vil mene vigtigere - opgaver at beskæftige sig med, siger han til Ritzau.

Han fortæller, at partiet vil gøre alt for at få politiet styrket.

- Vi har sat militær, hjemmeværn, kadetter ind og optager voldsomt mange unge mennesker på politiskolen, siger han.

/ritzau/