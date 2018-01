Inddrag børnene og giv dem gode energivaner

DANMARK: Sparepærer, sparebruser og slukknappen i stedet for standby.

Der er mange små skruer, der kan strammes, hvis man gerne vil spare på energien i hverdagen. Og dermed er der også mange vaner, der kan gives videre til familiens yngste.

Faktisk mener 91 procent af danskerne, at det er vigtigt at lære sine børn at spare på energien. Det viser en ny undersøgelse foretaget på vegne af energiselskabet SEAS-NVE.

Her får du inspiration til, hvordan børnene kan lære at spare på energien ved at inddrage dem i de daglige processer, der kræver energi.

Ifølge Michael Portz, som er psykolog og konsulent hos Mind Cph og derudover børne- og ungepsykolog i Roskilde Kommune, handler det om at vise børnene meget konkret, hvordan man gerne vil have, de opfører sig.

- Børn efterligner deres forældre, så det handler i virkeligheden om at vise dem, hvordan mor og far sparer på strømmen, siger Michael Portz og fortsætter:

- Derfor skal man tage børnene med, når man køber sparepærer, isolerer loftet eller afrimer fryseren. Det giver børnene en oplevelse af medansvar, hvor de i høj grad får mulighed for at optage nye vaner samt lærer, hvad energibesparelse egentlig handler om.

Bjarke Hansen fra Energistyrelsen pointerer, at man netop til den yngre målgruppe kommer langt ved at sætte fokus på strømforbruget fra spilkonsoller, computerskærme og tv. Underholdning står for 41 procent af strømforbruget i hjemmet i en gennemsnitlig familie ifølge Energistyrelsens side sparenergi.dk.

- Det er jo i høj grad, noget børnene kan være med til at påvirke. Det kan for eksempel være ved kun at tænde det, man bruge, siger Bjarke Hansen.

Han henviser til en lille weekend-leg, som Roskilde Kommune har udviklet, og som kan være med til at give børnene en fornemmelse af forbruget i hjemmet i løbet af weekenden.

Om fredagen viser man børnene, hvor elmåleren sidder i huset. Aflæs den sammen og få børnene til at skrive tallet ned på et stykke papir. Søndag aften gør man så det samme, og nu kan I sammen regne energiforbruget ud i løbet af weekenden.

Brug lidt tid på at snakke om, hvad I hver især har lavet, som har brugt el - lige fra madlavning til computerspil. Hvis I ikke har været så meget hjemme eller brugt mange elapparater, afslører måleren, hvor meget el tændte apparater alligevel sluger.

Nu kan I sætte et mål for forbruget næste weekend og se, om I kan overholde det ved hjælp af gode energivaner.

FAKTA Fakta: Fem gode vaner at give videre - Kog vand i en elkedel i stedet for på komfuret.

- Hold øje med, om elkedlen eller kaffemaskinen trænger til at blive afkalket. Forbruget er lavere, når den ikke er kalket til.

- Fyld opvaskemaskinen helt op, før den køres. Forbruget til opvaskemaskinen er det samme, uanset hvor meget den er fyldt op.

- Vælg et kort program og en lav temperatur på opvaskemaskinen for at spare energi.

- Sluk lyset efter dig. Og sluk helt for apparater i stedet for at lade dem stå på standby.

Kilde: sparenergi.dk.

/ritzau fokus/