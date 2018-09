Indien skrotter 157 år gammelt forbud mod homosex

Indiens øverste domstol har torsdag skrottet en 157 år gammel lov, der forbyder sex mellem to personer af samme køn.

Loven stammer fra kolonitiden og gav op til ti års fængsel for "kødelig omgang mod naturens orden", som det hedder i lovteksten.

De fem dommere i Indiens højesteret var enige om at annullere loven.

- Loven var blevet et våben til at diskriminere LGBT-miljøet, siger chefdommer Dipak Misra ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Ethvert gensidigt seksuelt forhold mellem to voksne, der selv er gået med til det - homoseksuelle, heteroseksuelle eller lesbiske - kan ikke siges at være forfatningsstridigt, uddyber chefdommeren ifølge nyhedsbureauet Reuters.

LGBT-aktivister byder afgørelsen velkommen.

- Det handler ikke kun om at afkriminalisere, men om at anerkende vores grundlæggende rettigheder, siger Akhilesh Godi, som er en af dem, der har bragt sagen for retten.

Dommerne i sagen har sagt, at homoseksuelle i Indien oplever dybe traumer og lever i frygt.

- Tak til alle, der har kæmpet for dette og trodset de værste former for fordomme. Dette er en god dag for menneskerettighederne, skriver Human Rights Watchs direktør for Asien-kontoret, Meenakshi Ganguly, på Twitter.

Loven blev oprindeligt indført af det britiske styre i 1861.

I den danske afdeling af Amnesty International betegner programleder Helle Jacobsen det som "en kæmpestor sejr", som LGBT-aktivister og organisationer har kæmpet for i mange år.

- Vi håber, at afkriminaliseringen vil smitte af på nabolandene Sri Lanka, Pakistan og Bangladesh, hvor det stadig er ulovligt at være homoseksuel, siger Helle Jacobsen.

/ritzau/