Indisk højesteret afviser appelsag i sag om sexdrab

Indiens højesteret, der har hovedsæde i denne bygning, stadfæstede mandag dødsstraffe, som blev givet til tre mænd for gruppevoldtægt og drab på en kvinde i New Delhi i 2012. Højesteretsdommerne siger, at der ikke er ingen grund til at ændre dommen. Foto: Sajjad Hussain/Ritzau Scanpix