Indkomster vokser hurtigst på Læsø

Den nordjyske ø-kommune topper ny liste

Fiskeriet havde det godt sidste år, og det er ifølge borgmester Tobias Birch Johansen en væsentlig del af forklaringen på, at indtægterne på øen er steget mest af alle i landet. Arkivfoto: Kristen Østergaard

NORDJYLLAND: Læsø er landets næstfattigste kommune, når man ser på indbyggernes A-indkomst. Men det kan måske ændre sig. Læsø er nemlig den kommune i landet, hvor indkomsterne stiger hurtigst.

Det fremgår af nye tal for A-indkomster, som Danmarks Statistik udsendte tirsdag.

Den gennemsnitlige A-indkomst for en borger på Læsø var sidste år 222.775 kroner. I forhold til året før er det en stigning på 3,9 procent - landets højeste.

På landsplan steg den gennemsnitlige A-indkomst med 1,7 procent til 271.300 kroner.

Læsø hører sammen med Morsø til i den lave ende af skalaen, dvs. kommuner hvor borgernes gennemsnitlige indkomst er under 240.000 kroner. De øvrige nordjyske kommuner tilhører den næstlaveste kategori med indkomster under 260.000 kroner, bortset fra Rebild, der som den eneste sniger sig op i mellemgruppen med indkomster op til 300.000 kroner.

De rigeste danskere finder man i kommunerne omkring København. Listen toppes af Gentofte, hvor gennemsnitsindkomsten er 399.000 kroner.

At Læsø har haft landets højeste vækst, er der flere forklaringer på, ifølge øens borgmester Tobias Birch Johansen:

- 2016 var et fantastisk godt år for fiskeriet, især hummerfiskeriet. Turistindtægterne er også steget, efter at prisen på en færgebillet blev mere end halveret. Samtidig er ledigheden lav, og vi har fået en del tilflyttere.

Og hvem er det så, der er fattigere end Læsø-boerne? Det er såmænd langelænderne, der må klare sig med 221.000 kroner om året.