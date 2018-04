Indonesien opbringer slaveskib efter jagt på havet

De indonesiske myndigheder har opbragt et angiveligt slaveskib, efter at myndighederne fik et tip fra Interpol.

Det statsløse fiskeskib blev bordet efter en dramatisk jagt på havet, hvor fartøjet undslap forfølgere både ved Kina og Mozambique.

Der siges at være slavelignende forhold om bord på skibet STS-50 med meget lave eller ingen lønninger og elendige arbejdsforhold.

Lande i det sydøstlige Asien blev varslet om skibet af Interpol. Det blev indhentet fredag omkring 95 kilometer fra kysten i Indonesiens Aceh-provins.

En talsmand for den indonesiske flåde siger, at der er 20 indonesere, to ukrainere og otte russere om bord på fartøjet - kaptajnen inkluderet. De er alle ved at blive afhørt.

Indoneserne, der var om bord på skibet, siger, at de ikke har fået løn, og at deres pas og andre papirer var blevet beslaglagt.

Talsmanden siger, at hans landsmænd har arbejdet om bord på skibet i ti måneder uden løn, og at der reelt er tale om rent slaveri.

Det 258 meter lange skib er indregistreret i det lille afrikanske land Togo. Det har tidligere sejlet under japansk, sydkoreansk og mozambiquisk flag.

Skibet er udstyret med en type net, som er forbudt i mange farvande.

De indonesiske myndigheder slår hårdt ned på fartøjer, der driver ulovligt fiskeri. Mange er blevet sænket ude på havet - efter at mandskabet er blevet beordret over på andre skibe.

/ritzau/AFP