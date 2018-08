Indonesisk ø rystet af endnu et kraftigt jordskælv

Et jordskælv med en styrke målt til 6,9 har ramt den indonesiske ø Lombok. Det oplyser Den Amerikanske Geologiske Undersøgelse (USGS).

Skælvet indtraf kort før klokken 17 dansk tid omkring 20 kilometer under jordens overflade.

Der er ikke udsendt tsunamivarsel, oplyser Indonesiens meteorologiske institut ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Det er det andet store skælv på Lombok inden for et døgn. Det første, hvis styrke USGS har målt til 6,3, indtraf omkring klokken 6 søndag morgen dansk tid. Det indtraf omkring otte kilometer under jordens overflade.

Tre mindre skælv har også ramt øen inden for det seneste døgn.

I forvejen er hundredtusindvis af mennesker på Lombok uden tag over hovedet efter et kraftigt jordskælv 5. august, som kostede 460 mennesker livet og kvæstede omkring 7800 andre.

Tusindvis af huse blev ødelagt i dette skælv, og mange af øens indbyggere overnatter fortsat udendørs af frygt for nye rystelser og ødelæggelser.

/ritzau/