Indsamling: Nu kan Ali åbne et nyt bageri

TINGBJERG: Det begyndte med et lille bidrag til en støttebuket til Ali Parnian, men det endte onsdag med, at der var samlet 472.881 kroner ind til den 19-årige ejer af et bageri.

Ali Parnians ejer Kaj Bageri i Tingbjerg i København, som flere gange har været udsat for chikane og hærværk, angiveligt fordi han ikke ville betale beskyttelsespenge.

Ifølge Parnian kom en person ind i bageriet og sagde, at han kendte mange, som ville smadre butikken - men at han kunne stoppe dem, hvis Parnian betalte ham 100.000 kroner.

Indsamlingen blev startet af Mette Abildgaard (K) på sin Twitterprofil, og hun oplyser nu, at indsamlingen stopper.

- Kære alle. Vi har nu indsamlet 472.881 kr. til Ali - det er helt overvældende. Vi har i Indsamlingskomiteen besluttet at indstille indsamlingen nu, da vi mener, at der er tilstrækkeligt med midler til at give Ali en ny start! Tak for gavmildheden til mere end 15.000 danskere, skriver hun.

Søndag skrev hun, at hun ville samle ind til en støttebuket og chokolade, og at man kunne støtte med 10-15 kroner.

Bidragene væltede hurtigt ind, så ud over en buket blomster og chokolade, får Ali Parnian et stort bidrag til åbningen af et nyt bageri.

