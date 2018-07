Indsatsleder: Endnu mindst et døgns arbejde i naturbrand

DOKKEDAL: Omkring 50 brandfolk er på andet døgn i sving med at bekæmpe en nu nærmest underjordisk naturbrand langs Østkystvejen mellem Dokkedal og Øster Hurup.

Og der kommer til at gå mindst et døgn endnu inden indsatsen mod branden er slut, forudser indsatsleder ved Nordjyllands Beredskab i Aalborg Kommune René Kærup, der for anden nat i træk har opholdt sig i brandområdet.

Status er nu, at branden vi har i jordbunden bliver mindre og mindre jo flere liter vand vi får hældt på. Og der bliver kæmpet fra flere sider for at kranse ilden ind. Vi forsøger også at fylde grøfterne herude med vand, så vi har en ekstra mulighed for at standse ilden. Og alle de tiltag, der blev sat i værk i går, kan vi se virker. Vi er nået betragteligt længere indenfor de sidste 24 timer end vi havde troet muligt, men der er stadig et pænt stykke vej endnu, inden vi tør sige, at vi er færdige, konstaterer René Kærup.

Og han forventer, at der skal arbejdes hårdt mindst et døgns tid endnu.

- Så er vi i hvert fald noget klogere, lyder det.

Et sted mellem 40 og 50 brandfolk er fortsat i aktion, og de bliver udskiftet løbende efter 12 timers vagter, forklarer indsatslederen. Og der er deltagelse af brandfolk fra stationer i hele Nordjylland samt fra Beredskabsstyrelsen i Thisted. Fredag morgen blev det oplyst, at Beredskabsstyrelsen Sydjylland sender 20 mand for at hjælpe til.

Hos Nordjyllands Politi oplyser vagtchef Per Jørgensen, at folk skal regne med at Østkystvejen vil være spærret et døgns tid endnu, da beredskabet har køretøjer og slanger liggende på og langs vejen.

- vi har været ude for folk, der brokker sig over, at vejen er spærret, siger en undrende Per Jørgensen.

Vagtchefen opfordrer folk til at finde alternative veje og lade brandfolkene gøre deres arbejde.