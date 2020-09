Ingen pokalrevanche for AaB: To sene mål gav sønderjysk sejr

FODBOLD:Med to scoringer i slutfasen fra indskifteren Haji Wright slog Sønderjyske søndag AaB med 3-1.

Den 22-årige amerikaner blev sendt på banen med et halv time tilbage og endte med at gøre forskellen for et Sønderjyske-hold, der nu har seks point efter tre spillerunder.

AaB startede bedst i søndagens opgør i Haderslev og var mest på bolden, mens Sønderjyske konstant lurede på at slå til på et kontraangreb.

Men nordjyderne blev kun virkelig farlige en gang før pausen, hvor Frederik Børsting endda lukrerede på en fejl af Stefan Gartenmann.

AaB-spilleren kunne dog ikke få bolden i mål, selv om han driblede forbi hjemmeholdets målmand, Lawrence Thomas.

I stedet kunne Sønderjyske kort før pausen drage fordel af en stor fejl af Kristoffer Pallesen, der tog armen til hjælp ved et indlæg. Det blev takseret til et straffespark, som Johan Absalonsen sikkert tog sig af.

Dermed blev han den første spiller i ligaens historie til at score i 17 forskellige sæsoner. Samtidig er han nu også den mest scorende spiller i Sønderjyske nogensinde.

Efter en times spil fik AaB tilkendt et straffespark efter et VAR-review, og ligesom Absalonsen i første halvleg var Tom van Weert også sikker på pletten.

Det var de mange frisparks kamp. Kampen fandt aldrig en rytme på grund af de mange forseelser, som både spillerne i de lyseblå og bolsjestribede trøjer lavede. Det betød også, at der ikke var mange chancer efter pausen.

Men tre minutter før tid fandt kampen sin vinder, da Jeppe Simonsen spillede Haji Wright på tværs, hvorfra den indskiftede Sønderjyske-angriber kunne prikke bolden ind i et tomt mål.

I sidste minut var Simonsen og Wright igen på spil, og igen havde Wright sidste fod på bolden, da han scorede til 3-1.

Sønderjyske brød samtidig en stime på fem kampe i træk i Superligaen uden sejre over AaB.

/ritzau/

