Indskifter redder FCK fra fiasko mod Hobro

KØBENHAVN:FC København var længe bagud 0-1, men indskiftede Pieros Sotiriou skaffede med to sene scoringer inden for godt et minut topholdet en 2-1-sejr over Hobro i 3F Superligaen.

Men sejren holder FCK trit med førerholdet FC Midtjylland. Fire point har midtjyderne ned til FCK med mandagens kamp hos OB i baghånden.

Hobro sled bravt i Telia Parken, men måtte til sidst strække gevær, og nordjyderne er nu uden sejr i otte kampe i træk.

Spillemæssigt var kampen meget ensidig med FCK som det spilstyrende hold mod et meget kompakt og hårdtarbejdende udehold.

FCK havde i første halvleg et markant spilovertag og en boldbesiddelse på hele 75 procent, men Hobro forsvarede sig lavt foran eget felt, og det gjorde det svært for hjemmeholdet at skabe åbne chancer.

Både den 17-årige kantspiller Mohamed Daramy og angriberen Michael Santos sendte forsøg forbi rammen, og FCK ramte slet ikke inden for rammen i de første 45 minutter.

Hobro var sjældne gæster i det modsatte felt, men efter en lille halv times spil skaffede den amerikanske offensivspiller Emmanuel Sabbi holdet et straffespark til FCK-lejrens store utilfredshed.

FCK-keeper Karl-Johan Johnsson reddede Sabbis forsøg fra pletten, men angriberen Imed Louati var først over riposten og sparkede Hobro i front med 1-0.

Kampbilledet fortsatte i anden halvleg, hvor FCK fortsat styrede spillet og skabte spredte chancer.

Efterhånden som udligningen udeblev, blev FCK-spillet dog mere og mere febrilsk og forceret, og det gav flere boldtab og et par gode kontramuligheder til gæsterne.

Manager Ståle Solbakken reagerede fra bænken ved at smide blandt andre Pieros Sotiriou ind, og det var en fremragende idé.

Efter 82 minutters spil udlignede den cypriotiske angriber efter en forlænget fremlægning, og minuttet senere bragte han FCK foran tæt under mål.

Begge gange var angrebsveteranen Dame N'Doye oplægger.

FCK’s næste opgør er mod schweiziske Lugano på udebane i Europa League torsdag aften. Herefter venter en hjemmekamp mod rivalerne fra Brøndby næste søndag.

/ritzau/