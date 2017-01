SUNDHED: Du har ondt i halsen, din pande brænder og dine muskler er så ømme, at det føles som om, du har løbet et maraton. Influenzaen har fået tag i dig, og det kan måske skyldes dine børn. De er i hvert fald en af de største smittekilder, hvis man spørger Tyra Grove Krause, der er overlæge og afsnitsleder ved Statens Serum Institut.

- Børn er ekstra modtagelige for influenza, fordi de ikke i samme grad har opbygget beskyttelse efter tidligere infektioner. Og de spreder let smitten i for eksempel skoleklasser, hvor børn har tæt kontakt med hinanden, og så bringer de smitten hjem til familierne ad den vej, forklarer hun.

Dertil kommer, at jo yngre børn er, jo mindre færdigudviklet er deres immunforsvar, tilføjer Elsebeth Tvenstrup Jensen, der er overlæge i afdelingen for infektionshygiejne ved Statens Serum Institut.

Fakta Sådan undgår du at blive smittet med influenza: - Vask hænder flere gange om dagen og hver gang, du skifter miljø. Eksempelvis når du kommer hjem fra arbejde eller har afleveret børn i institution.

- Luft oftere ud. Særligt i rum med mange mennesker, da små partikler med virus kan hænge i luften. For eksempel efter et nys.

- Hold dig lidt på afstand af folk, der hoster og nyser med tydelige tegn på infektion. Smitte sker inden for en radius af en meter.

- Hav mere fokus på rengøring af overflader som for eksempel borde, håndtag og tastaturer, da virusser kan overleve flere timer sådanne steder og dermed smitte indirekte.

Kilde: Afsnitsleder Tyra Grove Krause og overlæge Elsebeth Tvenstrup Jensen, Statens Serum Institut

Du skal vaske dine hænder

Hun påpeger, at håndhygiejne blandt både børn og voksne kan være afgørende for, om man må blive hjemme fra skole eller ringe til chefen med en sygemelding.

- Man skal jo ikke blive hysterisk omkring det, men man bærer nogle ting med sig på hænderne, og selv om virus ikke overlever på hænderne i evigheder, garderer man sig mod mange ting ved at vaske dem, forklarer Elsebeth Tvenstrup Jensen, der anbefaler, at man bruger et minut fra start til slut, når hænderne skal vaskes.

Derudover er det eneste vigtige, at man bruger sæbe og lukker vandhanen med et papirhåndklæde, hvis man vasker hænderne på sin arbejdsplads.

Og det er der sandsynligvis rigtig god grund til at gøre, tilføjer afsnitsleder Tyra Grove Krause. Hun og Statens Serum Institut vurderer nemlig, at årets influenzasæson kan blive længere end normalt, da der allerede i december blev konstateret mange tilfælde af virusset, hvor antallet de forrige år først er steget i slutningen af januar eller februar. /ritzau/FOKUS