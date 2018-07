Ingen blodmangel i Nordjylland - men donorer må ind i kampen

AALBORG: Hos blodbanken i Aalborg er der ikke akut mangel på blod, som man ser det hos Odense Universitetshospital, fortæller Kaspar Nielsen, der er overlæge i blodbanken på Aalborg Universitetshospital.

- Vi ligger på mellem 80-90 procent af det, vi gerne vil, og det er helt tilfredsstillende, siger han.

Han fortæller, at blodbankens lager var dårligere udrustet sidste år.

- Vores gæt er, at folk rejste mere udenlands sidste år på grund af det dårligere vejr.

Bloddonorer holder ferie

På trods af, at lageret af blod lige nu er på et tilfredsstillende niveau, kommer for få bloddonorer for at blive tappet.

- Vi oplever, at folk er på ferie og aflyser i sidste øjeblik eller ikke er til at få fat på. Det er vores faste donorer, vi gerne vil have fat på, fordi der skal gå tre måneder, før nye donorer kan tappes. Det betyder, at vores sekretærer er på hårdt arbejde for at få folk til at komme forbi og give blod, fortæller Kaspar Nielsen.