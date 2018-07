Ingen bud på Kirkevold

FODBOLD: Hobro IK har lagt op til, at de meget vel kunne miste superligatopscorer Pål Alexander Kirkevold denne sommer. Nordmanden synes klar til at prøve sig af i en større liga, men indtil videre er der meget stille om angriberen.

- Vi har fået en del henvendelser, og til dem har vi sagt, at de må komme med et konkret bud. Det har de så ikke gjort endnu, siger bestyrelsesformand Lars Kühnel.

Han roser Pål Alexander Kirkevold for at arbejde upåvirket videre med sin form.

- Han klør bare på til træning, så det er en fornøjelse at se. Hans motivation virker helt i top, forsikrer Lars Kühnel.

Hobro-formanden er dog bevidst om, at topscoreren stadig kan ende med at blive solgt. Transfervinduet er stadig jomfrueligt - især på grund af VM, der ser ud til at udskyde en del handler.

- Så det kan sagtens være, at vi skal hen i slutningen af august, før det sker noget med Pål.