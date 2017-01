ULFBORG: En rumænsk mand har betalt en høj pris for at have hjulpet sit hjemlands politi ved at deltage i tyvetogter i Jylland.

I 201 døgn var han varetægtsfængslet, men det udløser ikke en krone i erstatning.

Rigsadvokaten har forleden afslået hans krav om godtgørelse - cirka 160.000 kroner - for den langvarige frihedsberøvelse.

- Det er ikke hver dag, vi har en sag af denne karakter, siger Mohammad Ahsan, der er statsadvokat hos Rigsadvokaten.

Flere forhold gør sagen usædvanlig.

For eksempel er manden blevet frifundet, selv om han deltog i grov kriminalitet.

Ganske vist er der ingen tvivl om, at han som chauffør var med ved tyveri af entreprenørmaskiner fra Scantruck i Skive og af teleskoplæssere fra Nicolaisen & Larsen i Ulfborg.

Men frifindelsen er af såvel Vestre Landsret som byretten i Holstebro begrundet med, at han var udsendt af det rumænske politi.

Som civil agent skulle han deltage i tyverierne og dermed infiltrere mafiagrupper.

Dommerne har fastslået, at han efter en garanti fra en rumænsk chefanklager var i god tro, da han gik ud fra, at han ville slippe for straf.

Men samme forståelse har chaufføren altså ikke mødt hos den danske anklagemyndighed. Først da man besluttede at rejse tiltale - og senest i spørgsmålet om erstatning.

Rigsadvokaten lægger vægt på, at han ikke forinden sikrede sig, at danske myndigheder var indforstået med hans aktiviteter - hvilket de overhovedet ikke var.

Derfor var det hans egen skyld, at han havnede i en fængselscelle, mener Rigsadvokaten i erstatningssagen. Samme resultat er Statsadvokaten i Viborg tidligere nået til.

Men muligvis dukker sagen atter op på en retsliste. Chaufførens advokat, Peter Hviid fra Vinderup, forventer, at kravet om erstatning vil blive indbragt for retten.

At rumænsk politi besluttede at gennemføre en hemmelig efterforskning på dansk jord uden tilladelse, har i øvrigt ført til, at Rumæniens ambassadør fik en opsang i Udenrigsministeriet i København.

Reaktionen kom dog først efter pressens omtale.

Teleskoplæsserne fra Ulfborg er for længst returneret til Danmark. Dette læs blev stoppet på en tysk rasteplads. Anderledes forholder det sig med de tre stjålne maskiner fra Scantruck i Skive.

Serienumrene blev fjernet, og mafiaen bestemte, hvor maskinerne skulle leveres, har chaufføren fortalt. Dette blev det rumænske politi løbende orienteret om.

Men noget er kikset et eller andet sted.

Nu, mere end tre år efter kuppet, forsøger de rumænske myndigheder fortsat at afklare, hvad der er blevet af maskinerne, oplyser Danmarks repræsentant i det europæiske anklager-samarbejde, Jesper Hjortenberg.

/ritzau/