Ingen grund til frygt for tomme Lego-hylder til jul

BILLUND: Midt i nyheden om den kedelige tilbagegang i salget af Lego på verdensplan, er der en lille positiv historie til fans af de danske klodser.

For hvor Lego sidste år ved denne tid meddelte, at man ville få svært ved at levere klodser nok til julehandlen, så er situationen en anden i år.

Bestyrelsesformand Jørgen Vig Knudsen tør i hvert fald næsten love, at ingen legetøjsforretninger kommer til at mangle Lego i december.

- Lagersituationen er balanceret og god. Som en konsekvens af, at vi har solgt mindre i første halvår, bliver det lettere at imødekomme efterspørgslen.

- Vi kan ikke garantere, at vi ikke løber tør for enkelte produkter, men generelt ser vi stærke ud, og vi er blevet hurtigere, siger han.

Lego er en privatejet virksomhed og er derfor ikke forpligtet til at fortælle investorerne nærmere om salget af enkelte produktkategorier.

Jørgen Vig Knudstorp fortæller dog, at der har været vækst i ældre serier som Lego City, Lego Duplo og Lego Technic.

Til gengæld er salget af Lego Star Wars, der ellers længe har været blandt topsællerterne, gået lidt ned.

Samtidig er der vækst i Kina, mens der er tilbagegang i USA og i bestemte europæiske markeder.

I de kommende måneder har man store forventninger til Lego Ninjago i forbindelse med, at en ny animationsfilm baseret på legetøjet får premiere i biografen.

Endelig åbner Lego House i Billund 28. september, og det forventes også at kunne ses på salget.

/ritzau/