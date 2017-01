NORGE: Norges politi siger, at ingen personer er kommet noget til ved et sneskred ved Lemonsjøen skicenter i Vågå i Gudbrandsdalen, skriver det norske nyhedsbureau NTB.

- Sneskreddet er blevet gennemsøgt manuelt og med søgeudstyr, oplyser politiet i Gudbrandsdalen.

- Tre personer, som udløste sneskreddet, er fundet, hedder det videre.

- Efter al sandsynlighed er det gået godt, men vi foretager flere undersøgelser for at dobbelttjekke, siger operationsleder Per Solberg i politidistriktet Innlandet.

Det var alarmcentralen i området, som klokken 11.22 rapporterede om sneskreddet første gang. Alle redningstjenester er sendt til området, rapporterede NTB tidligere.

Skicenteret har blandt andet fem løjper. Liftens længde er 1400 meter.

Der var varslet en lavinefare i området på 2 (moderat).

To personer blev kvæstet ved et massivt sneskred sidste vinter i det sydvestlige Norge.

Skiskreddet skete ved skisteder i Kvamskogen og i Sauda.

I december 2015 omkom en mand i 40’erne og et barn ved et sneskred på Svalbard. Det store sneskred knuste flere huse i centrum af hovedbyen Longyearbyen.

/ritzau/NTB