Ingen Oscar til Claes Bang: Det er brandærgerligt

De var med i opløbet om den helt store ære ved oscaruddelingen, men det blev ikke til en statuette for danske Claes Bang og holdet bag den svenske film "The Square".

Det står klart natten til mandag dansk tid, hvor prisen for bedste ikke-engelsksprogede film i stedet blev overrakt til den chilenske "En fantastisk kvinde".

Det var ikke det udfald, Claes Bang havde håbet på.

- Jeg har det dårligt, det er rædselsfuldt, jeg er rasende, det er noget lort, udbryder den danske skuespiller, da Ritzau fanger ham på telefonen i salen.

- Det er brandærgerligt, sindssygt ærgerligt, siger han videre.

I filmen, der er instrueret af Ruben Östlund, spiller han museumskuratoren Christian, der får sat sin moral på alvorlig prøve. Bookmakerne havde på forhånd ikke udelukket, at "The Square" kunne vinde prisen.

- Nu står jeg i baren og bestiller et stort glas hvidvin, og så vil jeg i første omgang prøve at skylle skuffelsen ned med det, siger Claes Bang, der dog ikke er i tvivl om, at han og resten af holdet bag "The Square" nok skal få en god aften.

- Nu skal vi lige se showet færdigt, men selv om det er røværgerligt, så klarer vi den, og selvfølgelig skal vi ud og feste, siger han.

