Ingen skadeskvaler hos Sisto

FODBOLD: En akillesseneskade har betydet, at Pione Sisto har fået en skidt optakt til VM i Rusland, men kantspilleren fra Celta Vigo melder sig helt klar til lørdagens åbningskamp mod Peru.

Skadesproblemerne er nemlig et overstået kapitel.

- Det er heldigvis helt væk. Det har gjort rigtig ondt, og jeg har været bange for, om jeg skulle spille VM på 70 procent, så jeg er selvfølgelig meget glad for, at det er væk nu, siger Pione Sisto.

Han er ikke bekymret for, at den dårlige optakt får en negativ indflydelse ved VM.

- Jeg har heldigvis tidligere vist over for mig selv, at jeg ikke behøver at spille godt i træningskampene for at være klar. Jeg har utallige gange spillet elendigt for så at være klar, når det virkelig gælder, siger Pione Sisto.