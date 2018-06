Ingen tvivl hos Tomasson: Eriksen er bedre end kroatisk stjerne

FODBOLD: Når det danske fodboldlandshold søndag tørner sammen med Kroatien i ottendedelsfinalerne ved VM, bliver opgøret også en duel mellem to midtbanedirigenter.

Danmarks største profil Christian Eriksen står over for Real Madrid-stjernen Luka Modric, men her har danskerne en overhånd, mener assisterende landstræner Jon Dahl Tomasson.

- Der er ingen tvivl om, at Modric også er en fantastisk spiller, men jeg ville hellere have Christian på mit hold. Han er mere kampafgørende med sine mål, asissts og andenassists, lyder det fra Jon Dahl Tomasson.

Han har været tilfreds med Christian Eriksens præstationer hidtil ved VM.

- Han har leveret et mål og en assist i tre kampe. I to ud af tre kampe har han været kampafgørende. Jeg synes, det er top for at være helt ærlig, siger Jon Dahl Tomasson.