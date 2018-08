Ingen vil forpagte Musikkens Spisehus

AALBORG: Heller ikke denne gang førte det offentlige udbud af forpagtningen af restauranten i Musikkens Hus til en aftale. Det fortæller Musikkens Hus i en pressemeddelelse.

Ved årsskiftet udløber den gældende tre-årige forpagtningsaftale af Musikkens Spisehus. Derfor igangsatte bestyrelsen i Fonden Musikkens Hus i Nordjylland i foråret 2018 et nyt offentligt forpagtningsudbud. Bestyrelsen kan dog nu konstatere, at ingen har budt ind på opgaven.

- Restauranten er af stor betydning for Musikkens Hus, og det er skuffende, at ingen har ønsket at byde ind på forpagtningen af Musikkens Spisehus, lyder det fra bestyrelsesformand Christen Obel i pressemeddelelsen.

- Vi mener, at det må være en attraktiv restaurant at drive i et attraktivt hus. Vi har tilmed fire-femårs positiv historik, og vi har lagt udbuddet så tæt op ad det eksisterende koncept som muligt, så en ny restauratør netop kunne løfte den positive drift videre. Samtidig følger udbuddet Horestas normtal, og med den rette ildsjæl bør det være en spændende opgave, tilføjer han.

Opgave kræver fleksibilitet

Christen Obel er dog ikke sen til at erkende, at ikke hvem som helst kan løfte opgaven, og at der er behov for stor fleksibilitet fra begge parter i den løbende afvejning af de kulturelle og kommercielle interesser, som indimellem er modsatrettede i et hus som Musikkens Hus.

- Vi er bevidste om, at en række forpagtningsaftaler af lignende karakter og størrelse i Aalborg ikke har været en succes, og at det er en kompleks opgave at drive restaurant i en kulturinstitution. Det har vi da heller ikke lagt skjul på i udbudsmaterialet, hvor vi har tilstræbt at tegne et så realistisk billede som muligt, fortsætter han.

Kun få ønskede materiale

Alle har haft mulighed for at rekvirere udbudsmaterialet, men status er ifølge Christen Obel, at kun ni personer eller virksomheder har bedt om at få materialet tilsendt - heraf blot tre restauratører:

- Interessen har ikke været ret stor, og jeg synes, at det er overraskende, at kun tre restauratører har ønsket at rekvirere materialet, pointerer han.

Peter Christian Bühlmann Jensen, der er direktør på Ruths Hotel i Skagen, er en af dem, der har kigget på udbudsmaterialet, og han bekræfter i pressemeddelelsen fra Musikkens Hus, at restauratøraftalen på en gang indeholder et stort potentiale, men samtidig også er kompleks:

- Det er jo et sted med et stort potentiale, men samtidig er det også et komplekst kontraktudkast, hvor man blandt andet er forpligtiget til at tilgodese husets mange aktiviteter, beboere og gæster. Hvis omsætningen havde været dobbelt så høj, havde det været lettere at imødekomme kravet om fleksibilitet, der nødvendigvis er højt i et hus som dette, forklarer han.

Overvejer muligheder

Hos Musikkens Hus vil man nu overveje situationen grundigt. I den eksisterende tre-årige forpagtningsperiode har man været nødsaget til at drive restauranten selv i samarbejde med ekstern konsulent Mikael Kopp Christensen. Denne aftale udløber 31. december 2018, og nu vil bestyrelse og ledelse overveje sine muligheder.

- Der er ingen tvivl om, at vi gerne havde tiltrådt en forpagtningsaftale med en ny restauratør. Vi har som sådan aldrig haft et ønske om at drive restaurant, og det er jo ret beset ikke en del af bestyrelsens og ledelsens primære fokus. Nu igangsætter vi plan b, som sandsynligvis betyder, at vi fortsat selv driver restauranten ud fra det koncept, der har været godt for huset gennem alle årene, siger Christen Obel afslutningsvis.