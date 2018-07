Ingeniør på 83 år har ingen planer om at droppe sit job

Sådan cirka 60 år efter, at Nikolaj Jørgensen blev færdiguddannet ingeniør, laver han stadig tegninger og beregninger af bygninger og installationer.

Han har sin egen rådgivende ingeniørvirksomhed i Espergærde i Nordsjælland og laver projekter for blandt andet Helsingør Kommune og forskellige boligselskaber.

Senest har han udført ingeniørarbejde på flere byggerier på Helsingør nordhavn.

Nikolaj Jørgensen er 83 år og tilhører en voksende gruppe af ældre, der bliver ved med at arbejde, selv om de har passeret pensionsalderen.

- Jeg kan lide at arbejde med det erhverv, jeg har. Jeg synes, jeg skal have noget at lave hele tiden, og jeg har det godt med det.

- Det giver lidt afveksling i hverdagen. Så længe man kan lide det, så længe man er rask, og så længe nogen vil bruge én - så er det fint nok, siger han.

Nikolaj Jørgensen tror dog også, at lysten til at arbejde kan være medfødt. Hans farfar var køleingeniør og arbejdede langt op i 70'erne. Og hans far var læge og blev ved, til han var et stykke forbi de 80 år.

Fra 2004 til 2017 steg den gennemsnitlige tilbagetrækningsalder med tre år fra godt 62 til godt 65 år. Det viser en analyse fra brancheorganisationen Forsikring & Pension ifølge Politiken.

At de ældre over 60 år arbejder længere, har i samme periode fået arbejdsstyrken til at vokse med 87.000 personer.

Når Nikolaj Jørgensen bliver mødt med opgaver, der er for store, til at han selv kan håndtere dem, samarbejder han med en anden ingeniørvirksomhed.

Han har haft sin egen virksomhed siden 1977. På et tidspunkt var der to ansatte. I dag er han bare sig selv.

Ofte kender Nikolaj Jørgensen sine kunder i forvejen, fortæller han.

- Meget af det arbejde, jeg får, laver jeg for kunder, der vender tilbage.

Den 83-årige ingeniør har ingen planer om at forlade sit arbejde. Så længe han er rask, vil han fortsætte. Det er dog ikke, fordi Nikolaj Jørgensen ville kede sig, hvis han lod sig pensionere.

- Jeg har masser af andre aktiviteter. Jeg har hus og have, familie og børnebørn, og så beskæftiger jeg mig med kunstmaling og lerarbejde. Jeg betragter mig selv som rimeligt kreativ, siger han.

/ritzau/