KØBENHAVN: En halv million kroner. Det er beløbet, som Innovationsfonden har valgt at støtte til udvikling af en ny danskproduceret insektjuice baseret på fårekyllinger. Det skriver Avisen.dk.

- Vi ser her et meget konkret projekt med en god business case, en god partner og med nogle konkrete teknologiske udfordringer, der skal løses, for at få en insektjuice, der kan begå sig på markedet, siger Rene Damkjer, chefkonsulent i Innovationsfonden, til Avisen.dk.

Iværksætterne bag juicen er Jakob Rukov og virksomheden Insekt KBH.

- Vi mener, at vi skal komme forbrugerne i møde. Det kan vi ved at integrere insekterne i nogle produkter, som de kender i forvejen og godt kan lide. Der er juice og ingefær-shots meget populære, siger Jakob Rukov til Avisen.dk.

Insekterne i juicen er fårekyllinger, som leveres frysetørret fra Holland. Planen er inden længe at benytte de fårekyllinger, som Jakob Rukov opdrætter i sit kælderlokale i det københavnske nordvestkvarter.

Innovationsfonden er en offentlig organisation under Forskningsministeriet. Den giver støtte til nye projekter med konkrete udfordringer, og som har et klart forretningsmæssigt potentiale.

Professor ved Institut for Plante- og Miljøvidenskab Jørgen Eilenborg mener, at insekter til mad kan skabe arbejdspladser flere steder.

- Der vil være arbejdspladser til forarbejdning af produkter, arbejdspladser til iværksætteri, eksempelvis som Bugging Denmark og flere af disse nye arbejdspladser vil være egnede til at sætte op i bymiljøer, siger professor Jørgen Eilenberg til Avisen.dk.

Fremtidsforsker og direktør i firmaet Futurenavigator Liselotte Lyngsø mener også, at produktion af insekter kan være en vej til nye job.

- Der er en masse nyt, der skal udvikles i forhold til insekter som fødevarer, og det kan skabe job. Det er en helt ny fødekæde lige fra, at der skal laves opskrifter og eksperimenteres med det. At få det ind i et mainstream køkken kræver meget forarbejdning, innovation og dertil adfærdsforståelse hos forbrugerne, siger Liselotte Lyngsø til Avisen.dk.

Jakob Rukov og Insekt KBH venter stadig på den endelige fødevaregodkendelse fra Fødevarestyrelsen. Når den kommer, kan de bruge egne insekter frem for de hollandske.

Foto: Anterre