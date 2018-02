Inspektion af Østjydsk Bank udløser skarp kritik

MARIAGER: Østjydsk Banks (ØB) forretningsmodel indeholder flere uholdbare elementer i form af blandt andet utilstrækkelig indtjening, en høj koncentration af store og svage udlån og en høj andel af udlån til risikofyldte brancher.

Det er konklusionen i den redegørelse, som Finanstilsynet har offentliggjort efter at have været på inspektion i den nordjyske lokalbank i efteråret.

56 procent af bankens store udlånskunder (lån på mindst to procent af kapitalgrundlaget) lider nu af økonomiske svaghedstegn, hvilket ifølge tilsynet er et meget stort tal.

Det kom allerede før jul frem, at tilsynet under inspektionen er nået frem til yderligere nedskrivninger på over 130 millioner kroner, og at banken dermed ikke overholder lovgivningens minimumskrav til kapitalgrundlaget.

Forværringen i bankens store udlån skyldes, at en række eksisterende udlånskunder har fået en dårligere økonomi.

Banken har mange svage udlån til ejendomsbranchen, hvor banken har beholdt risikoen ved at lade kunder handle ejendomme mellem hinanden (parkeringshandler kaldet).

ØBs kreditstyring er for svag, og kreditafdelingen bør have flere ansatte, konstaterer tilsynet.

Den nordjyske lokalbank afleverede for nylig til Finanstilsynet en genopretningsplan, som skal redegøre for, hvordan banken igen vil overholde lovens minimumskrav til kapitalgrundlag.

Der er endnu ikke kommet noget frem om tilsynets reaktion på den afleverede overlevelsesplan.