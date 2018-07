Intens efterforskning: Formodede indbrudstyve nuppet

HJØRRING: To indbrud på samme vej i Hjørring begået 2. og 3. juli er muligvis allerede opklaret.

Nordjyllands Politi fremstiller i hvert fald onsdag formiddag to mænd i grundlovsforhør ved Retten i Hjørring, sigtet for indbrudskriminalitet i Hjørring.

Politiet sigter mændene, der er 38 år og 33 år, for at have brudt ind i de to villaer, hvor de ifølge sigtelsen har stjålet blandt andet nogle designermøbler.

Politiet anholdt de to mistænkte mænd tirsdag sidst på eftermiddagen i Hjørring på baggrund af en kort, men intens efterforskning.

- Vores indbrudsgruppe i Brønderslev fik nogle gode spor at gå efter. Og derfor kunne indbrudsgruppen hurtigt skride til anholdelse af de formodede indbrudstyve, siger politikommissær ved Nordjyllands Politi Sune Myrup, der har ansvaret for sagen.

De to anholdte bliver fremstillet i Retten i Hjørring i dag kl. 10.30.

Politiet vil anmode om dørlukning af hensynet til efterforskningen af sagen.