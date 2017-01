FREDERIKSHAVN: Det er stadig helt åbent, om det bliver Frederikshavn White Hawks eller Aalborg Pirates, der løser billet til årets pokalfinale.

Den første af to semifinaler mellem de nordjyske rivaler endte således 0-0 i Scanel Hockey Arena i Frederikshavn fredag aften.

Første periode bød på masser af flot ishockey i højt tempo.

Gæsterne fra Aalborg startede bedst og gav prøver på hurtigt skøjteløb og flot teknik, men White Hawks fightede sig tilbage, og der var masser af underholdning til tilskuere. Ingen af holdene formåede i første periode ar spille chancerne store, så 0-0 var et passende facit.

Tendensen var den samme efter pausen. Viljen til at angribe fejlede intet hos de to hold, men forsvarene stod solidt, og hvad der slap igennem, stoppede de to målmænd, Ronan Quemener hos piraterne og Thomas Lilie hos høgene, i sikker stil.

Største chance var en ejendommelig en af slagsen, da Aalborgs Andrew Blazek blev presset og måtte bakke ned mod eget mål. Han var ganske tæt på at fortsætte ind i rusen. Senere leverede Ronan Quemener en fænomenal redning, da han kom i vejen for et skud fra tæt hold.

Men kampen var stadig målløs før tredje periode.

Hjemmeholdet pressede på i tredje periode, godt hjulpet på vej af en udvisning til gæsterne. Men i to minutters intenst power play lavede Ronan Quemener små mirakler i pirat-buret.

Otte minutter før tid fik Andrew Blazek sendt pucken i mål for Aalborg, og gæsterne jublede som havde de vundet VM - for bare at måtte konstatere, at målet var underkendt for off side i målfeltet.

White Hawks sluttede kampen af fem mod tre efter to udvisninger til Aalborg Pirates, men fik det ikke udnyttet.