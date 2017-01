AALBORG: De seneste to år har Salling skabt en sand lysfest i julemåneden med over ½ million lys placeret på Nytorv-facaden.

Det har skabt vellyd i reaktionerne fra kunderne og det har givet Salling lyst til at gå videre ad den vej - altså skabe liv på en ellers relativ død facadevæg.

Her til morgen løftede Salling sløret for en nyskabelse - et lyskunstværk baseret på ½ kilometer faste LED-lys, som vil give forbipasserende en kunstoplevelse hvor farver, lys og strukturer får lov til at markere sig helt i tråd med byens puls.

Facade-installationen er på hele 360 kvadratmeter og interaktiv - og her er Salling åben over for at give kreative sjæle i byen mulighed for at præge facadeoplevelse.

I morgen fredag vil man således kunne komme til at kommunikere direkte med facaden fra sin smartphone fra 17-19 og lørdag fra 16-18.

- Vi glæder os utrolig meget til at høre kundernes reaktion - og vi håber vi ad den vej kan være med til at skabe yderligere stemning i City - og præge både hverdagslivet - og livet, når bymidten er præget af store events, siger Anja Kibsgaard, stormagasinchef i Salling Aalborg.