Stor interesse for at sove i telt - her er listen over nordjyske skove, hvor du frit kan slå teltet op

NORDJYLLAND:Sommerferien skal for manges vedkommende holdes i Danmark i år. Og flere og flere overvejer, om det skal ske i et telt i en af landets skove.

Antallet af danskere, der viser interesse for at slå telt op i det fri, er således steget markant den seneste måned.

Det skriver Miljø- og Fødevareministeriet i en pressemeddelelse.

Den stigende interesse er kommet, efter at antallet af skove med såkaldt fri teltning for knap en måned siden blev udvidet med 77 skove. Det betyder, at det nu er muligt at slå sit telt op for en nat i over 275 danske statsskove.

Den seneste måned har over 30.000 undersøgt muligheden for overnatning i telt på Naturstyrelsens hjemmeside. Til sammenligning var der i samme periode omkring 2000 besøgende på hjemmesiden.

Samme tendens gør sig gældende på Danmarks guide til oplevelser i det fri, udinaturen.dk, der har oplevet markant flere søgninger på fri teltning.

- Vi er mange, der har måtte tænke i alternative sommerferieplaner, og jeg er glad for, at danskerne har vist så stor interesse for fri teltning. Jo mere vi kender og bruger naturen, jo bedre er vi til at passe på den, siger miljøminister Lea Wermelin (S) i en pressemeddelelse.

Fri teltning er inspireret af allemandsretten i vores naboland Sverige og giver mulighed for at slå sit telt op i en række af statens skovområder uden at spørge om lov eller booke på forhånd.

Nordjyske skove med fri teltning Bavn Plantage, Thisted Blokhus Klitplantage, Pandrup Bunken Klitplantage (delvis), Skagen Drastrup Skov, Ålborg Hjardemål Plantage, Thisted Hvidbjerg Klitplantage (nord), Vestervig Hune Klitplantage, Pandrup Jenle Plantage, Års Kajholm, Hjørring Kollerup Plantage (syd), Fjerritslev Korsø Plantage, Thisted Lild Klitplantage (øst), Thisted Lild Klitplantage (vest), Thisted Lilleheden Plantage, Hirtshals Nejst Plantage, Hirtshals Nybæk Plantage, Løkken Nystrup Plantage, Thisted Nørager Skov, Hobro Plovmandshøj, Års Rold Skov - Nørreskoven (nordøstlige del af Rold Skov), Støvring - Brændeskoven, Skørping - Fællesskov - Mosskov - Øster Bane Skov Skibsby Skov, Hørring Stenbjerg Klitplantage, Thisted - Vest - Øst Svinkløv Plantage, Fjerritslev Vandet Plantage (syd for Vodbakkevej/Tandlægensvej), Thisted Tornby Klitplantage, Hirtshals Tranum klitplantage (delvis), Pandrup Tversted Plantage, Hirtshals Tvorup Klitplantage (vest), Thisted Tømmerby Kær, Thisted Uggerby Klitplantage, Hirtshals Vester Thorup Plantage, Fjerritslev Vigsø Plantage, Thisted Østerild Klitplantage - Syd for Gammel Landevej, Hanstholm - Nord for Gammel Landevej og syd for Den brede Vej, Hanstholm Aabyskoven, Åbybro Ålbæk Klitplantage (delvis), Frederikshavn Års Skov, Års VIS MERE

Det kan dog være en god idé at pakke grundigt på forhånd. For man skal have alt med hjemmefra - lige fra mad og vand til soveudstyr og forsvarligt grej til madlavning, så man ikke starter en skovbrand.

Det er nemlig kun tilladt at anvende åben ild på de dertil indrettede bålpladser i statens skove.

I de skove, hvor fri teltning er tilladt, er det desuden kun tilladt at overnatte én nat samme sted. Man må på det samme sted højst slå to telte op, og der må maksimalt være tale om tremandstelte.

/ritzau/