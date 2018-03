International kvindekonvoj skal hjælpe syriske kvinder

En international gruppe på 2000 kvinder forlod tirsdag Istanbul i en konvoj af busser med retning mod Syriens grænse, hvor de vil skabe øget fokus på syriske kvinders situation efter syv års borgerkrig.

Busserne i "Samvittigheds-Konvojen" ventes at nå den sydlige tyrkiske provins Hatay torsdag, hvor det er Kvindernes Internationale Kampdag

Borgerkrigen i Syrien har kostet hundredtusinder af menneskeliv og tvunget millioner på flugt væk fra deres hjem. De kvindelige aktivister, der kommer fra 55 forskellige lande, har særlig fokus på kvinder i fængsler.

- Det er nødvendigt, at verden træffer de hurtigste og de bedste forholdsregler for at få beskyttet kvinder i alle krige, siger en syrisk aktivist, der kun vil oplyse sit fornavn Nour, efter at hun har siddet fængslet i Syrien, fordi hun deltog i humanitært arbejde.

- Kvinder er blevet udsat for krig, lidelser, asyl og flugt i alle lande, der berøres af krig. Vi opfordrer hele verden til at beskytte kvinder, siger hun.

Organisatorerne af konvojen siger, at 6736 kvinder, deriblandt 417 piger, for øjeblikket sidder fængslet i Syrien. Det er blevet fastslået, at tusindvis af dem har været udsat for tortur, voldtægt eller andre former for menneskelig mishandling af regeringsstyrkerne og politistyrkerne.

Regimet omkring den syriske præsident, Bashar al-Assad, afviser beskyldningerne om systematisk tortur og udbredte krigsforbrydelser.

FN siger, at sammenbrud i Syrien økonomi og sundhedssystem også rammer kvinderne hårdest.

- Uanset religion, race og etnicitet så indleder kvinder fra verden i dag sammen en rejse for humanitet, siger en skotsk aktivist i konvojen, Yvonne Ridley.

