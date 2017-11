Internt brev: Zentropa tager al indflydelse fra Peter Aalbæk

DANMARK: Peter Aalbæk Jensen må ikke længere udtale sig om Zentropa, og han må ikke have med filmselskabets elever at gøre.

Zentropas ledelse tager således al indflydelse fra Peter Aalbæk Jensen. Det skriver ledelsen ifølge Politiken i et brev til deres samarbejdspartnere.

Politiken er kommet i besiddelse af brevet, som tirsdag aften er sendt til filmselskabets partnere. I brevet lyder det blandt andet:

- Peter har fremover ingen indflydelse på den daglige ledelse af selskabet. Han deltager ikke i ledermøder. Peter har ingen indflydelse på elevuddannelsen og har ikke længere elever under sin ledelse. Peter må per dags dato ikke udtale sig på vegne af Zentropa.

Det sker efter den seneste uges intensiverede kritiske opmærksomhed omkring Peter Albæks Jensens ledelsesmetoder og Zentropas arbejdsmiljø samt flere markante udtalelser - senest i Deadline på DR2 søndag aften.

I Politiken stod ni kvinder frem og berettede om seksuelle ydmygelser og mobning centreret omkring Peter Aalbæk Jensen.

I første omgang afviste Zentropas ledelse at kommentere de veldokumenterede vidnesbyrd. Men i det interne brev påtager ledelsen sig nu for første gang et medansvar:

- Vi er meget berørte af sagen og meget kede af, at der er personer, som har følt sig krænket eller chikaneret, mens de har arbejdet på Zentropa. På baggrund af den viden, vi har nu, og det nye lys vores kultur bliver sat i, har vi iværksat en række initiativer.

- Vi har alle været ansat på Zentropa i den periode, hvor de oplevede krænkelser har fundet sted. Dermed påtager vi os også et medansvar for de hændelser, som ansatte har oplevet som krænkende, lyder det i brevet.

Mandag aften meldte det svenske filminstitut i Stockholm, at det overvejer at stoppe al støtte til Zentropa fremover.

Det svenske kulturinstitut er ikke den eneste internationale samarbejdspartner, som har reageret negativt på afsløringerne fra Zentropa og ledelsens hidtidige håndtering.

Europarådets filmfond, Eurimage, som blandt andet har støttet Lars von Triers kommende film ’The House That Jack Built’ med 500.000 euro, vil drøfte mulige skridt over for Zentropa.

