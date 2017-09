Intersport åbner igen

THISTED: Intersport og Sport Direct i Thisted er igen klar til at servicere kunderne efter en kort "tænkepause" og en vellykket rekonstruktion.

OBI Sport A/S, der er den største partner i Intersport Danmark med 50 butikker, har købt butikken af Per L. Nørgaard, som har drevet Intersport i Thisted siden 1999.

- Jeg er utrolig glad for, at vi så hurtigt har fundet en løsning. Et sammenfald af uheldige omstændigheder havde bragt os i en situation, hvor vi var udfordret økonomisk. OBI Sport meldte sig hurtigt på banen og i et tæt og konstruktivt samarbejde med Sparekassen Thy lykkedes det hurtigt at finde en løsning, så byen beholder butikken og arbejdspladserne, fortæller Per L. Nørgaard i en pressemeddelelse.

Han fortæller at de nye ejere vil fortsætte de tætte relationer til mange foreninger og firmaer i området. Alle aftaler vil fortsætte uændret og de nye ejere lover fortsat udvikling af Intersport i Thisted.

- Det er vores klare ambition at give Per og hans personale de bedst tænkelige muligheder for fortsat at kunne give kunderne i Thisted en optimal service. Men andre ord vil der ikke ske nogen revolution, men jeg kan garantere, at butikken i Thisted vil være helt i front på udvalg og service, siger OBI Sports direktør Peter Lau Larsen.

OBI Sport A/S vil fremover tage sig af det administrative omkring butikken i Thisted.

OBI A/S fortæller, at der i den kommende tid vil der løbende ske nye ting i butikken. Intersports koncept bliver hele tiden udviklet, og indenfor få uger vil der være nye varer og et bredere udvalg på hylderne.

- For mig personligt er det en stor lettelse, at alle medarbejdere er sikret et job i vores nye set up, og de glæder sig, præcist som jeg gør, til at slå dørene op igen og tage imod alle vores store trofaste kunder, siger Per L. Nørgaard.

Per L. Nørgaard fortsætter som leder af butikken i Vestergade og Sport Direct Thisted. Alle medarbejdere fortsætter ligeledes efter forretningsoverdragelsen under den nye ejer.