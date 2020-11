Intet besøg på Amalienborg: Statsministeren præsenterer ændringer i regeringen over telefonen

KØBENHAVN:Det var eller bebudet, at statsminister Mette Frederiksen skulle præsentere en eller flere nye ministre for Hendes Majestæt Dronning Margrethe på Amalienborg torsdag formiddag klokken 11. Men sådan bliver det ikke alligevel.

I en pressemeddelelse udsendt fra Statsministeriet oplyses det, at et familiemedlem til Mette Frederiksen er testet positiv for covid-19.

Statsministeren har ikke været i nær kontakt med pågældende, men handler ud fra et forsigtighedsprincip.

Mette Frederiksen bliver i den sammenhæng testet for covid-19, men selvom hendes testsvar skulle vise sig at være negativt, kommer "besøget" hos Dronningen stadig til at foregå telefonisk.

Det samme gælder den afgående minister for fødevarer, fiskeri og ligestilling og minister for nordisk samarbejde, Mogens Jensen, der har været sammen med statsministeren onsdag.

I stedet for som oprindeligt planlagt klokken 11, bliver det nu klokken 14.30, Mette Frederiksen præsenterer ændringerne i regeringen for majestæten.

Herefter vil statsministeren, hvis hun ellers har fået et negativt testsvar, præsentere de nye ministre for offentligheden på slotspladsen.