Investorgruppe overtager FC Midtjyllands håndboldhold

Håndboldklubben FC Midtjylland bliver overtaget af en investorgruppe, og klubben skifter navn fra næste sæson.

Det meddeler FCM tirsdag i en pressemeddelelse.

Her fremgår det, at klubben spiller sæsonen færdig under sit nuværende navn, men fra næste år vil klubben få et nyt navn.

Håndboldklubben, der topper kvindernes HTH Go Ligaen, har hidtil været under den paraply, der også indeholder fodboldklubben FC Midtjylland, men det slutter altså nu.

- Da Matthew Benham købte FC Midtjylland, forpligtede han sig til økonomisk at sikre den fremtidige drift af håndboldklubben.

- Han forstod, at håndbold er en vigtig del af elitemiljøet i Ikast og bidrager positivt til brandingen af FC Midtjylland. Lidt mere end tre år senere er tiden nu kommet til at give stafetten videre til lokale kræfter.

- Jeg er meget tilfreds med, at vi har fundet en løsning, hvor vi fortsat vil have et tæt samarbejde om at videreudvikle elitemiljøet i Ikast, og samtidig får håndboldklubben en ambitiøs ejerkreds, der kan flytte den til det næste niveau, siger FC Midtjyllands bestyrelsesformand, Rasmus Ankersen.

Den nuværende bestyrelsesformand i håndboldselskabet, Lars Gantzel Pedersen, er blandt hovedkræfterne i investorgruppen.

Erhvervsmanden er glad for, at aftalen er gået i orden.

- Vi ser et stort potentiale i håndboldklubben, og det er lykkedes os at samle en bred investorgruppe, der er indstillet på at fortsætte de stærke resultater, som FCM Håndbold har leveret både nationalt og internationalt igennem de senere år, siger han.

