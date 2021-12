Invitation til tredje vaccinestik er på vej til 375.000 borgere

KØBENHAVN:Invitationen til et tredje vaccinestik - det såkaldte boosterstik - fremrykkes med to uger.

Det skriver Sundhedsministeriet i en pressemeddelelse.

Dermed modtager borgere nu invitation til revaccination 5,5 måneder efter andet stik, oplyser ministeriet. Tidligere var det seks måneder. Før det var det seks måneder og to uger.

Fremrykningen sker som led i en intensivering af indsatsen for at få flere vaccineret.

Beslutningen om at fremrykke invitation til det tredje stik sker på baggrund af en vurdering fra Sundhedsstyrelsen, oplyser ministeriet.

I den kommende uge modtager yderligere cirka 375.000 borgere indkaldelse til revaccination.

Samtidig modtog 100.000 borgere en indkaldelse til et tredje stik lørdag.

Derudover vil alle børn mellem 5 og 11 år have modtaget invitation til at blive vaccineret mod coronavirus på fredag.

De første børn under 12 år blev vaccineret søndag 28. november. Myndighederne begyndte med at vaccinere de ældste i aldersgruppen først.

På Twitter skriver sundhedsminister Magnus Heunicke (S), at tiden skal udnyttes bedst muligt, inden den nye coronavariant Omikron bliver spredt for meget.

- Vigtigt, at vi gør alt, hvad vi kan for at udnytte vinduet bedst muligt, inden Omikron formentlig overtager epidemien.

- Vaccinerne er afgørende for, at vi er rustet til epidemiens udvikling, skriver han.

Alle borgere over 18 år, som afsluttede deres første vaccinationsforløb for seks måneder siden, tilbydes revaccination.

Det skyldes ifølge Sundhedsstyrelsen, at data viser, at beskyttelsen fra vaccinerne over for smitte aftager gradvist over tid.

Ifølge data fra Statens Serum Institut (SSI) er 958.418 personer blevet revaccineret. Det svarer til 16,3 procent af befolkningen.

Praktiserende læger over hele landet skal fra næste uge hjælpe med at vaccinere, ligesom kapaciteten bliver opskaleret. Det betyder, at der fra midten af december skal kunne vaccineres 500.000 danskere om ugen.

/ritzau/