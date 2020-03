IOC bekræfter OL-udsættelse til 2021

TOKYO:Præsidenten for Den Internationale Olympiske Komité (IOC), Thomas Bach, bekræfter på IOC's hjemmeside, at han er blevet enig med Japans premierminister, Shinzo Abe, om at udskyde sommer-OL til 2021.

Mere specifikt er de blevet enige om, at OL tidligst afholdes på et tidspunkt i 2021, men ikke senere end sommeren 2021.

Thomas Bach havde tirsdag over middag dansk tid et telefonmøde med Japans premierminister Shinzo Abe, som bad om at få OL udsat.

På telefonmødet deltog også præsidenten for arrangørkomitéen bag Tokyo 2020, Mori Yoshiro, Japans OL-minister, Hashimoto Seiki, Tokyos guvernør, Koike Yuriko, formanden for IOC's koordinationsudvalg, John Coates, IOC-generaldirektør Christophe De Kepper og IOC's OL-direktør, Christophe Dubi.

- Jeg fremsatte forslaget om at udskyde OL i cirka et år, og præsident Bach responderede med 100 procent opbakning, lød det efter mødet fra Shinzo Abe ifølge AFP.

Nu har IOC selv bekræftet aftalen.

- Med de nuværende omstændigheder og baseret på den seneste information fra WHO i dag, har IOC's præsident (Bach, red.) og Japans premierminister konkluderet, at legene i Tokyo er nødt til at blive udsat til en dato efter 2020 - men ikke senere end sommeren 2021, skriver IOC på sin hjemmeside.

