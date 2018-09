Iraks nye parlament kan ikke vælge formand

Iraks nye parlament har opgivet at finde en ny formand. I hvert fald foreløbig.

Tirsdagens samling, hvor formanden skulle være valgt, er blevet boykottet af flere grupperinger.

Parlamentet ledes af en midlertidig formand, der er ældste medlem af forsamlingen.

Han hedder Mohamed Ali Zeini, og han har nu fastsat den 15. september til næste gang, parlamentet skal samles og gøre et nyt forsøg på at finde en formand og to næstformænd, siger kilder i parlamentet.

Valget blev afholdt den 12. maj, men først mandag mødtes de nyvalgte for første gang i parlamentet i Iraks hovedstad, Bagdad.

Det er et splittet parlament, som irakerne har valgt. To alliancer hævder hver især at kunne danne den største parlamentariske blok og dermed retten til at udpege en premierminister.

Den ene af de to alliancer ledes af den nuværende premierminister, Haidar al-Abadi, og den shiamuslimske præst Muqtada al-Sadr.

Den anden ledes af tidligere premierminister Nouri al-Maliki og militslederen Hadi al-Amiri.

Men ingen af de to store koalitioner sikrede sig et klart flertal ved valget, der var Iraks første, efter at regeringen i Bagdad i december i fjor erklærede sejr over den radikale milits Islamisk Stat.

Der er tradition for, at Iraks premierminister er shiamuslim, parlamentsformanden er sunnimuslim, og præsidenten er kurder.

Nyhedsbureauet Reuters påpeger, at uenigheden afspejler en magtkamp, der raser blandt Iraks shiamuslimer.

Den illustrerer også, at Iraks to vigtigste allierede, USA og Iran, der ellers har et koldt forhold til hinanden, strides i parlamentet.

Trods deres uenigheder, blandt andet om Irans atomprogram, støttede de begge Iraks regering i krigen mod Islamisk Stat fra 2014 til 2017.

Nu holder de på hver sin alliance i parlamentet. Irans to vigtigste allierede er Maliki og Amiri, mens Abadi regnes for USA's foretrukne premierminister.

/ritzau/dpa