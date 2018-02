Iraks spionchef: Islamisk Stats leder ligger såret i Syrien

Abu Bakr al-Baghdadi, Islamisk Stats leder, er såret og i live. Han behandles på en klinik i Syrien efter at være blevet ramt i et luftangreb, fortæller chefen for Iraks efterretningschef til avisen al-Sabah ifølge al-Jazeera.



- Vi har sikre informationer og dokumenter fra kilder i terrororganisationen, der siger, at al-Baghdadi fortsat er i live. Han gemmer sig med hjælp fra kollaboratører, siger Abu Ali al-Basri.



Lederen af Islamisk Stat (IS) behandles ifølge al-Basri for "knoglebrud og alvorlige sår i benet. Han kan ikke gå".



- Hans helbred er dårligt, og han har psykiske problemer. Han er indlagt på et hospital i Syrien, skriver lokale medier ifølge det tyske nyhedsbureau dpa.



Abu Ali al-Basri beskriver al-Baghdadis aktuelle helbredstilstand som "alvorlig".



IS-lederen lider også af sukkersyge ifølge avisen al-Sabah.



Den skæggede frontfigur i den ekstremistiske gruppe, som det seneste år er blevet næsten nedkæmpet i både Syrien og Irak, er tidligere blevet meldt dræbt.



Men disse rapporter, som blandt andet er kommet fra overvågningsgruppen Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder, er aldrig blevet bekræftet.



/ritzau/