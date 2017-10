Iran dødsdømmer forsker i Sverige for at være Israels agent

Den iranske forsker Ahmadreza Djalali, som var ansat i Sverige, er dømt til døden i Iran på en anklage om at være agent for Israel.

Det bekræfter iranske kilder over for det svenske udenrigsministerium.

Ministeriet vil ifølge talskvinde Lina Eidmark over for Iran fastslå, at Sverige fordømmer anvendelsen af dødsstraf.

Tidligere er dødsdommen blevet meddelt via telefon til forskerens kone.

Ahmadreza Djalali var indtil sidste år, da han blev anholdt i Iran, forsker i katastrofemedicin ved Karolinska Institutet i Solna.

Han anklages for at have haft kontakt til den israelske efterretningstjeneste Mossad, og den kontakt har ifølge en iransk domstol ført til drab på flere iranske forskere.

Ifølge anklagemyndigheden i Teheran har "personen holdt flere møder med og forsynet Mossad med følsomme oplysninger om militære og atomtekniske anlæg i Iran i bytte for penge og ophold i Sverige".

Det skriver det iranske retsvæsens nyhedstjeneste ifølge Reuters.

- Min mand kan ikke tro, at det er sandt. Han er chokeret over dommen, har hustruen Vida Mehrannia tidligere sagt til TT.

Ifølge den iranske anklager Abbas Jafari Dolatabadi har Djalali givet information om cirka 30 iranere til Mossad.

Menneskerettighedsorganisationen Amnesty International har protesteret imod dommen. Amnesty kalder den "skammeligt uretfærdig".

Djalali har iransk statsborgerskab. Han har permanent opholdstilladelse i Sverige. Han blev pågrebet i Iran i april sidste år og sidder fængslet i hovedstaden Teheran.

Dommen kan ankes. Men tidsfristen er ifølge Amnesty kort.

Den svenske udenrigsminister, Margot Wallström, vil ifølge ministeriet kræve dommen ændret.

Ministeriet understreger, at man ikke vil tage stilling til selve anklagen.

