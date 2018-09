Iran håber på kompromis om Idlib

Det er sidste chance, hvis der skal findes et kompromis om den syriske provins Idlib inden en mulig offensiv.

Præsidenterne fra Iran, Rusland og Tyrkiet mødes fredag i den iranske hovedstad, Teheran, for at drøfte provinsens skæbne.

Særligt Tyrkiet har på forhånd sagt, at landet vil sætte alt ind for at undgå en massakre ved en forventet syrisk regeringsoffensiv.

I værtslandet ser man optimistisk på muligheden for at finde en løsning. En talsmand for Irans udenrigsministerium kalder mødet en "uvurderlig mulighed".

Irans topdiplomat med ansvar for Syrien siger ifølge nyhedsbureauet dpa, at parterne vil forsøge at finde en løsning på, hvordan man kan bekæmpe "terrorister" og samtidig beskytte millioner af civile.

- Tyrkiet og Iran er tilstrækkeligt politisk modne til at facilitere et sådant kompromis, siger topdiplomaten, Hossein Jabari Ansari.

Idlib er oprørsgruppernes sidste store bastion i Syrien. Hvis de syriske regeringsstyrker med støtte fra Rusland indleder en offensiv her, kan det være slutspillet i krigen i Syrien.

Men en storstilet offensiv kan også koste mange civile livet og sende hundredtusinder på flugt.

Samtidig med at den russiske præsident, Vladimir Putin, og Tyrkiets præsident, Recep Tayyip Erdogan, trådte ud af deres fly i lufthavnen i Teheran, kom der en bøn fra en syrisk oprørsalliance.

En talsmand for Den Nationale Befrielsesfront siger, at oprørerne er klar til kamp i Idlib. Men de forventer en større humanitær krise, en bølge af fordrevne indbyggere og mange dræbte, hvis en offensiv med støtte fra Rusland bliver indledt.

Talsmanden, Naji al-Mustafa, håber på, at topmødet i det mindste vil afværge en humanitær katastrofe og "beskytte Idlib".

Hvert af de tre lande har imidlertid også deres egne interesser i den syriske konflikt. Både Rusland og Iran støtter præsident Bashar al-Assad, der i mange dele af landet har nedkæmpet oprørsgrupperne med hjælp fra russiske og iranske styrker.

For Tyrkiet er der også meget på spil. I forvejen huser landet 3,5 millioner syriske flygtninge. En offensiv i Idlib kan sende yderligere hundredtusinder mod de tyrkiske grænser.

FN's særlige udsending i Syrien, Staffan de Mistura, advarede i sidste uge om, at tilstedeværelsen af 10.000 militante islamister med tilknytning til al-Qaeda ikke retfærdiggør et angreb, der kan bringe et stort antal civile syreres liv i fare.

En lignende melding er kommet fra præsident Erdogan forud for topmødet.

- Der foregår en nådesløs proces i Idlib. Gud forbyde det. Hvis disse steder bombes med missiler, vil der være en meget alvorlig massakre, sagde den tyrkiske leder.

Fredag har luftangreb ramt den sydlige del af Idlib-provinsen, siger aktivister og indbyggere i området. Mindst én meldes dræbt.

/ritzau/AP