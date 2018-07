Iran henretter otte for angreb i 2017

Iran siger lørdag, at det har henrettet otte personer, som var dømt for at have kæmpet for Islamisk Stat og have angrebet landets parlament og en religiøs helligdom i 2017.

Angrebet den 7. juni for et år siden er det hidtil eneste, som har været udført af Islamisk Stat i Iran, som er shiamuslimsk.

Den ekstremistiske gruppe Islamisk Stat er sunnimuslimsk.

Iran er ligesom Islamisk Stat inddraget i krigene i Irak og Syrien. Islamisk Stat har tidligere haft kontrol over store del af Irak og Syrien.

Miza, som er den officielle pressetjeneste for Irans retsvæsen, gav meddelelse om henrettelserne lørdag, men det bliver ikke oplyst, hvornår de blev eksekveret.

Henrettelser i Iran sker ved hængning.

Iran er et af de lande i verden, som foretager flest henrettelser. Men det er sjældent, at der finder massehenrettelser sted.

Den sidste henrettelse af en gruppe var i august 2017, hvor syv mænd, der var dømt for voldtægt. blev henrettet på samme tid.

Mizan skriver i en rapport, at der forud for henrettelserne var blevet holdt retssager med vidneudsagn fra øjenvidner og videodokumentation.

- Disse otte mænd arbejdede for at gøre et antal uskyldige landsmænd til martyrer elle såre dem, skriver Mizan.

Ved det pågældende angreb blev mindst 18 dræbt, mens over 50 blev såret.

Angriberne var bevæbnet med Kalasjnikov-geværer og sprængstoffer, da de stormede en del af parlamentet, hvor en samling var i gang.

Samtidig angreb en anden del af gruppen ayatollah Khomeinis mausoleum i Teherans sydlige forstæder.

Khomeini ledede den islamiske revolution i 1979, hvor den vestligt støttede shah blev styrtet.

Angrebet rystede Iran, som tidligere havde undgået militante angreb i kølvandet på Den Islamiske Revolution.

Ud over de dødsdømte er yderligere omkring et dusin andre personer anklaget for at have deltaget i angrebet, som fik Iran til at sende seks missiler ind over grænsen til Syrien for at ramme Islamisk Stats stillinger.

I 2017 var det kun Kina, der eksekverede flere henrettelser end Iran, viser tal fra Amnesty International.

Iran henrettede over 500 mennesker sidste år, siger menneskerettighedsorganisationen.

Tæt på slutningen af den iransk-irakiske krig, der blev afsluttet i 1988, blev der ifølge aktivister henrettet 5000 mennesker efter skueprocesser vendt mod blandt andet kommunister, kurdiske separatister og politiske fanger.

