Iran kritiserer EU-trio for manglende indsats for atomaftale

Det arbejde, som Tyskland, Frankrig og Storbritannien har lavet for at bevare atomaftalen, som blev indgået i 2015 med Iran, er ikke til tilfredsstillende.

Det mener Iran, der beskylder EU-trioen for i højere grad at positionere sig politisk end at tage praktiske skridt. Det skriver nyhedsbureauet dpa.

Udenrigsminister Mohammad Javad Zarif siger søndag til mediet YJC, at europæerne ikke har været villige til "betale prisen" og trodse USA.

Han påpeger, at landene er kommet med forslag om at vedligeholde olie- og bankrelationer med Iran, når næste runde af USA's sanktioner melder sig.

Men ifølge AFP vurderer han samtidig, at tiltagene bærer mere præg af at være et budskab om landenes positioner end praktiske tiltag i forhold til aftalen.

Hvis aftalen virkelig er en vigtig sikkerhedsforanstaltning for Den Europæiske Union, skulle den forberede sig på at gøre det, der skal til, mener han.

Atomaftalen mellem Iran og de fem stormagter i FN's Sikkerhedsråd, USA, Rusland, Kina, Storbritannien og Frankrig, samt Tyskland blev indgået i Wien.

Den trådte i kraft i januar i 2016 og skal forhindre, at iranerne udvikler atomvåben. I maj indfriede den amerikanske præsident, Donald Trump, dog et af sine valgløfter, da han trak USA ud af aftalen.

Ifølge dpa giver Iran nu europæerne et par måneder til at få styr på tingene, inden Iran beslutter sig for, hvordan man vil forholde sig til aftalen.

Hvorvidt Iran vil forblive i aftalen, trods USA meldte sig ud og indførte nye sanktioner mod landet, bliver besluttet, inden den næste runde sanktioner bliver indført i november.

/ritzau/