Iransk ægtepar i grundlovsforhør

Onsdag måtte Nordjyllands Politi rykke talstærkt ud til asylcentret i Frederikshavn, hvor et iransk ægtepar truede med at sætte ild til sig selv efter et afslag på asyl.

Efter at have vurderet sagen, har politiet besluttet at fremstille ægteparret i grundlovsforhør i dag kl. 13 for forsøg på brandstiftelse og trusler mod politiet.