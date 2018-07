Iransk diplomat anholdt for plan om angreb i Paris

En iransk diplomat er blandt flere anholdte i Belgien, hvor myndighederne sigter en gruppe for at have planer om at udføre et bombeangreb mod en iransk eksilgruppe i Frankrig.

I alt er seks personer anholdt i Belgien, Frankrig og Tyskland, siger myndigheder og anonyme embedsmænd til nyhedsbureauet AFP.

Det påståede angreb skulle have være rettet mod et møde i Villepinte nord for Paris lørdag, hvor tusindvis af medlemmer af den iranske opposition var til stede ligesom nære allierede af præsident Donald Trump - deriblandt Trumps personlige advokat, Rudy Giuliani.

Giuliani sagde på mødet, at Trump vil kvæle luften ud af "Irans diktatoriske ayatollaher".

Anholdelserne er foretaget, samtidig med at den iranske præsident, Hassan Rouhani, ankom til Schweiz på et besøg, som han har sagt har "afgørende betydning" for samarbejdet mellem Iran og Europa, efter at USA har trukket sig ud af atomaftalen med iranerne.

Rouhani skal også besøge Østrig, som netop har overtaget det roterende EU-formandskab.

De føderale myndigheder i Bruxelles anklager en mand og hans kone - begge belgiske statsborgere af iransk oprindelse - for at have planlagt at udføre et bombeangreb i Paris lørdag.

Politiet har fundet et halvt kilo sprængstof af typen TATP og en udløser i ægteparrets bil. Sprængstoffet kunne have udløst en betydelig eksplosion

Baggrunden eller motivet for det anholdte ægtepars handlinger er ikke kendt, men oppositionsgruppen i Paris, NCRI, siger, at regimet i Teheran står bag.

Irans udenrigsminister siger, at hans land er parat til at samarbejde med alle involverede parter for at få afdækket sagen, som han siger er "en sag under falsk flag."

- Iran fordømmer al vold og terror alle steder, og vi vil samarbejde om at få kastet lys over denne dystre sag under falsk flag, siger den iranske udenrigsminister, Mohammad Javad Zarif, i et tweet.

/ritzau/AFP