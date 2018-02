Iranske redningsarbejdere finder flyvrag i Zagros-bjergene

Vraget af det iranske fly, som søndag styrtede ned i Irans sydvestlige Zagros-bjergkæde, er fundet, rapporterer tv-kanalen Press TV ifølge AP.

Ifølge tv-kanalen nåede redningsarbejdere frem til flyet tidligt mandag morgen. 65 mennesker frygtes omkommet ved styrtet.

Et kraftigt snevejr vanskeliggjorde eftersøgningen efter det nedstyrtede fly. Men mandag morgen var det muligt at sende helikoptere ind over bjergene, hvor flyet styrtede ned.

Omkring 100 redningsarbejdere er sat ind i eftersøgningen.

Det var et tomotorers propelfly af typen ATR-72, som styrtede ned i et afsondret bjergområde. Flyet tilhørte Aseman Airlines og havde været i drift i 25 år.

Flyet var på vej fra Teheran til byen Yasuj.

Det har i de fleste meldinger heddet, at der var 60 passagerer og seks besætningsmedlemmer om bord, men søndag meddelte iranske medier, at en passager ikke havde nået flyet, så antallet af ombordværende var 65.

