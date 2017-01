NORDJYLLAND: Det meste af Nordjylland er vågnet op til hvidt på veje og fortove, og det har gjort vejen til skole eller job mere besværlig end sædvanlig.

Vejdirektoratet har i morgentimerne advaret om is- og sneglatte veje i hele Nordjylland, og det har trafikanterne taget til sig.

Ifølge vagtchef ved Nordjyllands Politi har der ikke været trafikuheld på vejene.

Til gengæld er det tydeligt, at folk har sat farten ned, så det passer bedre med vejret.

Dagen igennem kommer temperaturen til at ligge under frysepunktet, og det samme gør sig gældende for fredag, inden varmegraderne vender tilbage fra lørdag.