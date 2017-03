Islamisk Stats op- og nedture i Irak og Syrien

SYRIEN: Den engang så smukke syriske by Palmyra har været genstand for voldsomme kampe i Syrien.

Nu ser Islamisk Stat ud til igen at være trængt tilbage i byen.

Læs her om Islamisk Stats (IS) op- og nedture i Irak og Syrien de seneste år:

* 14. januar 2014: IS erobrer byen Raqqa i det nordlige Syrien. Det er den første provinshovedstad, som det syriske regime mister al kontrol over.

* 9. juni: IS påbegynder en offensiv i det nordvestlige Irak, hvor organisationen indtager byen Mosul og derefter fortsætter sin hærgen i området.

* 29. juni: Det territorium, som IS har indtaget i Irak og Syrien, erklærer organisationen for et kalifat. Lederen Abu Bakr al-Baghdadi udnævnes som kalif.

* 8. august: Amerikanske militærfly angriber IS-positioner i det nordlige Irak på anmodning fra den irakiske regering.

* 5. september: USA’s præsident, Barack Obama, lover at samle en international koalition for at bekæmpe IS.

* 23. september: De amerikanske og arabiske allierede påbegynder luftangreb mod IS i Syrien.

* 26. januar 2015: IS bliver presset ud af grænsebyen Kobani i Syrien efter mere end fire måneders kampe ledt af kurdiske styrker, som er blevet støttet med luftangreb af den internationale koalition.

* 31. marts: Det irakiske styre meddeler, at byen Tikrit er befriet, selv om kampene i den irakiske by fortsætter i dagene efter. IS har på det tidspunkt kontrolleret Tikrit i næsten ti måneder.

* Maj: IS indtager den historiske by Palmyra i Syrien og smadrer store dele af de historiske ruiner, der er i byen.

* 13. november: Irakiske kurdere annoncerer, at de har generobret den nordlige Sinjar-region i Irak fra IS. IS erobrede området i august 2014.

* 9. februar 2016: IS mister kontrollen over byen Ramadi i Irak.

* 26. juni: Irakiske styrker genindtager byen Fallujah fra IS. Byen har i to og et halvt år har været uden for regeringens kontrol.

* 6. august: Den syriske by Manbij bliver generobret fra IS.

* Midt i oktober: Syriske oprørere får en stor symbolsk sejr, da de genvinder kontrollen over den syriske by Dabiq, hvor IS har lovet et apokalyptisk slag.

* 17. oktober: En koalition bestående af irakiske og kurdiske styrker med amerikansk ledet hjælp fra luften lancerer en militæroffensiv, der skal føre til en generobring af det østlige Mosul.

* 13. december: IS generobrer kontrollen med byen Palmyra, der rummer historiske bygninger fra oldtiden.

19. februar 2017: Iraks premierminister, Haider al-Abadi, meddeler, at irakiske styrker påbegynder en offensiv for at genvinde kontrollen over den vestlige del af storbyen Mosul.

* 2. marts 2017: IS trængt tilbage i den historie by Palmyra, der har været på skiftende hænder igennem konflikten.

Kilde: AFP.

/ritzau/